Volex je najnovejši Geberitov celovit cevni sistem za talno ogrevanje z inovativno možnostjo upravljanja temperature v različnih prostorih, tudi brezžično. Novost so predstavili na zgodovinski lokaciji Žičkega dvora na Mariborskem Lentu, ki je pomemben del Geberitove zgodbe o uspehu in hkrati tudi njegov referenčni prostor, saj je na nedavno prenovljeni lokaciji vgrajenih veliko Geberitovih paradnih izdelkov, med njimi najsodobnejša stranišča in tudi sistem Volex.

Kakovost in udobje za vsak dan Geberit je pionir in inovator, ki postavlja nove standarde in trende v sanitarni tehniki, zdaj pa širi pametne rešitve tudi izven kopalnice. Volex so razvili z znanjem, da ustrezno reguliran sistem talnega ogrevanja ustvarja skoraj popolno udobje v prostoru. Za razliko od drugih načinov ogrevanja je pri talnem ogrevanju optimalnejši prenos temperature od tal do stropa. Hkrati lahko z njim prihranimo 10 do 12 odstotkov letnih stroškov za ogrevanje v primerjavi z radiatorskim, ker zaradi velike ogrevalne površine deluje z občutno nižjo temperaturo, prav tako pa nudi tudi več svobode pri opremljanju prostorov, ker v njem ni vidnih grelnih teles.