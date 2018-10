Pred tem je bilo vodilno moštvo Ivančna Gorica, ki pa je z 0:1 klonilo na gostovanju pri Grosupljem. Bled ima tako na vrhu točko prednosti, Grosupeljčani pa so se z uspehom prebili na tretje mesto in imajo le dve točki zaostanka za vodilnim. Daleč ni niti Zagorje na četrtem mestu, ki je do zdaj zbralo 14 točk. Po napredovanju v 3. SNL ne gre slabo niti Svobodi iz Ljubljane, ki je do zdaj zbrala devet točk, v zadnjem krogu pa remizirala na gostovanju pri Komendi.