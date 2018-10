Poglejmo primer »našega ljubljanskega samokandidata« dr. sc. Anžeta Logarja. Pojavil se je na televiziji, zamišljeno gledal vzdolž Ljubljanice in bog si ga vedi kaj je z zasanjanim pogledom mislil o nas ovcah, ko nas je osrečil z informacijo, da bo županski kandidat. Pravico ima, ali ima prav, pa je drugo vprašanje in se bodo o tem odločili Ljubljančani na prihajajočih volitvah. To, zaradi česar se oglašam, sta njegovi dve neverjetni izjavi, in sicer, da bo ukinil korupcijo v Ljubljani in zagotovil brezplačen avtobusni prevoz Ljubljančanom, kar bo posebej razveselilo upokojence. To, kar je povedal, pomeni le dvoje: ali bomo imeli diktaturo v državi, da lahko on, za zdaj samo kandidat, kot posameznik odloča o življenju in smrti (beri: Logar), ali pa ta dr. sc. pojma nima o delovanju komunalnega sistema oziroma ni imel časa prebrati vsaj statuta mesta Ljubljane, da ne govorim o slovenski ustavi in drugih zakonskih in zakonitih predpisih, ki urejajo delovanje občin.

Sprašujem »našega kandidata Logarja«, na podlagi katerih predpisov in kako bo ukinil korupcijo: ali z ukinitvijo vseh organov, ki so za to poklicani, ali bo ukinil vse nadzorne organe oziroma kako si on to predstavlja. To je sicer za javno nastopanje in ker je »naš«, simpatično, češ »ta jim bo dal vetra«. Potem pa nas občane od takih glava boli. Druga izjava, da bo uvedel brezplačen prevoz občanov, je tudi sprejemljiva, mene pa samo zanima, le kje bo vzel denar za zastonjkarstvo in ali o tem župan sam odloča. Mar mesto Ljubljana nima svojih organov, da bo neki kandidat obljubljal brezplačen prevoz na naš račun? Mogoče s svojim denarjem? Očitno, da ta kandidat, pa tudi nekateri drugi po državi, potem ko sem poslušal, kaj govorijo, pojma nima, o čem govori. Ali pač?

Če bi županski kandidat Logar prebral dokumente občine Ljubljana, kot večletni svetnik se je bil dolžan seznaniti se z njimi, bi videl, da so v Ljubljani investicije določene vsaj za naslednji mandat, in tudi če Janković ne bi bil kandidat ali župan, pa Logar tudi ne, se investicije bodo (če se ne motim, cca 250 jih je) dokončale v naslednjem mandatu. Investicije, ki jih je začel sedanji župan, če ga imamo radi ali ne. Tako da ne glede na to, kateri župan bo izvoljen, lahko samo reže trakove pri odpiranju objektov, ki so ali bodo v fazi realizacije. Občinske službe svoje delo tako in tako opravljajo.

Mogoče pa so te samokandidature zgolj reklama za samokandidate, za slikanje za TV, naskakovanje kakšne funkcije v stranki in podobno.

Remzo Skenderović, Ljubljana