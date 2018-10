Dne 26. septembra sem v pismih bralcev Dnevnika predlagal, naj dr. Damir Črnčec opravi sprejemni izpit za prestop v recimo »poštene »vrste« varnostnega sistema s tem, da obvesti javnost, kaj se je zgodilo s 1640 pištolami, ki so bile pripeljane 20. maja 1993 na brniško letališče, slaba dva meseca pred odkritjem orožja na mariborskem letališču. Bralci Dnevnika se bodo spomnili tudi mojega članka v Dnevniku dne 9. septembra z naslovom Šalo na stran, kjer sem v zadnjem odstavku napisal, da je zadnji čas, da se pripadniki varnostne službe Vomo dobimo in povemo tudi stvari, ki se ne bi smele dogajati.

Ni bilo deset dni po objavi članka, ko dobim vabilo od prvega direktorja Andreja Lovšina za srečanje, kjer smo v okviru ZVVS v prisotnosti njenega predsednika generala Lada Lipiča 25. septembra 2018 sprejeli sklep o pisanih in dokumentarnih prispevkih iz osamosvojitvene vojne in po njej za tako imenovani zbornik, ki bi ga izdali. Na srečanju je bilo kar nekaj kritike na račun države (beri Mors), da smo morali izvajati nezakonito trgovino z orožjem in da so se nekateri z njo tudi okoristili. Kakor koli, zadeva je stekla, ali se bo realizirala, je odvisno od nas samih.

Premier Marjan Šarec ni reagiral na kritike javnosti in je Črnčecev položaj še okrepil z vodenjem postopka arbitražnega sporazuma s Hrvaško in ga dal v ekipo za formiranje nove resolucije za nacionalno varnost. Da pa lahko vsebinsko ovrednotiš novo resolucijo, morajo biti narejene analize tako imenovanih varnostnih tveganj, ki so se zgodile v preteklosti v zvezi z nedovoljeno trgovino z orožjem in usposabljanjem recimo paravojaških združb (Paraga) v juliju in avgustu leta 1991. Tudi sedanja združba Andreja Šiška zasluži pozornost in še kaj bi se našlo. Da ne govorim še o drugih gospodarskih in finančnih resorjih. Menim, da je za to nalogo dr. Damir Črnčec pravi človek, če ne bodo nezdrave sile prej zamenjale premierja ali kar vso vlado.

Vid Drašček, Vrhnika