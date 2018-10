Britanski časnik Sunday Times je pred dnevi z bombastičnim naslovom »Islandski vulkan Katla lahko kmalu izbruhne« in nadaljevanjem, da bo izbruhnil z močjo, v primerjavi s katero bi bil izbruh Eyjafjallajökulla izpred osmih let videti kot pogorišče tabornega ognja, po Evropi sprožil rahlo paniko. A le za kratek čas. Le nekaj ur po objavi je namreč vulkanologinja Evgenija Ilinskaja, citirana v članku, demantirala določene izjave ter novinarko Aso Svensson obtožila, da jih je narobe interpretirala, napihnila in ji jih položila v usta. »Zelo sem razočarana, da se je Sunday Times podal na pot cenenih tabloidov. Ta članek dezinformira bralce, obenem pa spodkopava mojo strokovnost. Sram naj vas bo!« se je ruska vulkanologinja razburila na twitterju.

Neprestana vulkanska aktivnost

Članek sicer temelji na raziskavi britanskih in islandskih vulkanologov. Ti so v poročilu, objavljenem v zborniku Geophysical Research Letters, zapisali, da so zaznali kopičenje ogromnih količin ogljikovega dioksida v notranjosti Katle, kar bi lahko bil eden od indicev, da bo vulkan kmalu izbruhnil. »Katla, zelo nevaren podledeniški vulkan, ki je nazadnje izbruhnil pred sto leti, je eden največjih vulkanskih virov ogljikovega dioksida na svetu, saj sprošča okoli pet odstotkov globalnih vulkanskih emisij,« so v članku citirali strokovnjake in sklepali, da to pomeni skorajšnji izbruh. »Posebej sem poudarila, da nikakor ne moremo predvidevati, kdaj bo Katla izbruhnila, kakor tudi ne, kakšne količine magme se v njej nabirajo,« se je na twitterju jezila citirana vulkanologinja, vodilna pri raziskovanju dejavnosti Katle.

»Pod Islandijo je eno samo vulkansko ognjišče,« je stanje opisala slovenska vulkanologinja dr. Polona Kralj in dejala, da je zaradi tega vulkanska aktivnost na tem območju neprestana in intenzivna. »Je pa ravno zaradi tega izredno težko napovedovati, kdaj točno bo prišlo do izbruha. Vulkanska aktivnost je namreč prisotna ves čas,« je dodala. Nekateri indici, je pojasnila Kraljeva, obstajajo, saj vulkanologi zaznajo seizmično aktivnost vulkana, kakor tudi »napihovanje« zaradi večje količine magme, a specifičnih napovedi nikakor ne morejo podati. Kraljeva meni, da sta se ruska strokovnjakinja in novinarka najverjetneje le narobe razumeli. »Tudi sama verjetno zdaj to razlagam v vam ne čisto poznanem jeziku. Meni je namreč vse jasno, poenostaviti pa ne znam,« se je navezala na najin pogovor. »Največja norost pa se mi je zdela napoved novinarke, da bo izbruh v letalskem prometu povzročil večji kaos od tistega pred osmimi leti,« kar ni mogla verjeti zapisani neumnosti.

Leta 2010 je namreč izbruhnil Katli sosednji vulkan Eyjafjallajökull. Zaradi oblaka pepela, ki se je dvigal pet kilometrov v višino, veter pa ga je še nekaj tednov odnašal celo nad evropsko celino, so zaprli številna letališča po Evropi in odpovedali na tisoče letov. »Pri tem izbruhu je prišlo do posebnega pojava, hidrovulkanske eksplozije, ki jo je sprožila v krater taleča se voda iz ledenika. Že takrat pa so rekli, da je strašenje s tem, kaj bi se lahko pripetilo s Katlo, neprimerno,« je še pojasnila Kraljeva.