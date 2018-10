Iskreno rečeno, tako izgovorjena na takem prostoru je izjava precej nerodna in ne čudim se, da je podžgala precej ostrih reakcij. Vse to v povezavi s stranko Levica, ki je hotela doseči pravičnejšo razdelitev davčnih bremen med državljani.

Dr. Jože Damijan je precej dobro predstavil to zahtevo v svojem blogu, kjer je ugotovil, da tudi taka obdavčitev ne bi dosegla stopnje obdavčitev razvitih držav EU. Realni zneski vplačanih davkov na dobiček v Sloveniji so malo nad 5 odstotkov. Direktor kluba podjetnikov Goran Novković se je javno spraševal, zakaj neki Igor Akrapovič ni tako cenjen, kot je recimo košarkar Goran Dragić.

Zalo dober odgovor na to temo je spisal Andrej Korošak v prispevku »Slovenska povprečnost nasproti veličastnosti ali zakaj davek na dobiček tako boli?«

Simptomatično je, da so se najbolj zgražali podjetniki, ki so podporniki tako imenovane desnice oziroma kar direktno Janeza Janše. V primeru njegove izvolitve bi bili praktično vsi davki plasirani kar na blagajno SDS.

Pod podnaslovom Institucionalni razkroj se je profesorju zapisalo: »Če želimo, da bodo ljudje zaupali institucijam države, če hočemo, da bo ta država kdaj res pravna, morajo institucije pravne države zastopati ljudje, ki po ravnanju presegajo standard vaške gostilne ali mestnega šanka, ki strokovno ne padajo pod nikakršen nivo in ki se zavedajo, da so prisegli spoštovati slovenski ustavni red in delati z vso močjo za blaginjo Slovenije. Za tiste, ki imajo kapital, in tiste, ki ga nimajo. Ta država pripada vsem. Nikogar ni dovoljeno poditi iz nje. Pred roko pravice pa sodijo vsi tisti, s kapitalom ali brez njega, ki so zakrivili kazniva dejanja. Vsak kapitalist še ni kriminalec in vsak kriminalec ni kapitalist.«

Z navedenim se absolutno strinjam. Pravi balzam za oči, ki to berejo.

Če malo komentiram, pa ugotavljam, da tožilec ni nikogar podil, saj so Akrapovič, Pipistrel in podobni sami izjavljali, da bodo odšli iz Slovenije, ker naj bi bili obdavčeni nekaj več kot petodstotno. Uprizorili so pravi šov za ranjeno dušo Janeza Janše.

Naj pred roko pravice sodijo vsi tisti, s kapitalom ali brez njega, ki so zakrivili kriminalna dejanja. Že večkrat sem napisal, in to na podlagi dejstev, da je Slovenija za lopove, predvsem tiste s kapitalom ali iz politike, raj na zemlji. Več kot očitno je, da je pravo v službi pravice samo za tiste, ki lahko plačajo. Janšo so oprostili ustavni sodniki s škandalozno obrazložitvijo. Ivan Zidar še ni videl notranjih sten zapora, češ da je tako bolan, da niti na sojenje ni mogel priti. Obstajajo slike in pričevanja, da je v tem času imel kar naporna potovanja po svetu. Isti primer je Igor Bavčar, ki je imel tako hudo okvaro na srcu, da ni bil sposoben za zapor. A ta okvara ni bila tako huda, da ni mogel igrati košarke. In taisti ljudje, ki so zakrivili propad prej velikih in uspešnih podjetij, ki so spravili ob delo na tisoče ljudi, so dobili po pet let zapora, toliko let pa naj bi presedel lastnik avtošole, ki je ponarejal izpite in družbi povzročil približno 32.000 evrov škode. Če pa je bila ta škoda slučajno posledica malomarnosti, so ti lumpi zaščiteni z zakonskim določilom, da jim tožilci morajo dokazovati namen povzročitve škode. Kar je unikum v svetu. To dokazuje primer Mateja Raščana, ki mu je uspelo odtujiti 32 milijonov evrov.

Zato se ne strinjam z vrhovnim tožilcem Kozino, da je treba kapitalu odvzeti moč. Iz preprostega razloga, ker to ni mogoče. Se pa strinjam, da je treba vpliv in moč kapitala omejiti oziroma izenačiti z vplivom svoboščin in pravic državljanov. Kaj bi porekel spoštovani profesor Avbelj, če bi v ustavo zapisali, da imajo pravice in svoboščine državljanov prednost pred pravicami kapitala? Še posebno, ker so tudi lastniki kapitala državljani in ker so državljani tudi kapitalisti.

Spoštovani profesor je napisal precej tehtnih opažanj in kritiziral stanje, v katerem smo. Malce pa me je zmotilo, ko je kljub videoposnetku, ki je dokazoval korektno ravnanje pravosodnega policista v aferi z vrhovnim sodnikom Janom Zobcem, tega brezrezervno podprl. Upam samo, da bo njegovo znanje pripomoglo k temu, da kdaj v prihodnosti spet postanemo pravna država.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki