Truplo 30-letne bolgarske televizijske novinarke so v soboto našli v parku ob reki Donavi v mestu Ruse na severu Bolgarije.

Marinova, ki naj bi pred umorom poročala o preiskavi domnevne korupcije pri porabi sredstev EU, je bila brutalno umorjena in posiljena, izginili pa so tudi njen mobilni telefon, avtomobilski ključi in del oblačil.

Marinova je na bolgarski televiziji TVN pred kratkim začela voditi novičarsko pogovorno oddajo Detektor, v zadnji oddaji pa so preiskovalni novinarji iz Bolgarije in Romunije predstavili raziskavo o domnevni korupciji pri porabi sredstev iz evropskih razvojnih skladov.

Evropska komisija pričakuje hitro in celovito preiskavo, ki bo odgovorne za to dejanje pripeljala pred sodišče in bo ugotovila, ali je bil napad povezan z delom novinarke, je v Bruslju po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal tiskovni predstavnik komisije Margaritis Schinas.

Kot je dodal, bo Bruselj zaprosil Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), naj preuči obtožbe o zlorabi evropskih sredstev v Bolgariji.

Gre za že tretji umor novinarja v EU v zadnjem letu - oktobra lani so na Malti ubili novinarko Daphne Caruana Galizia, na Slovaškem pa februarja novinarja Jana Kuciaka.