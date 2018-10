Potem ko je sredi septembra potekala predstavitev največje slovenske banke analitikom, ki so jih najele vodilne svetovne finančne družbe, je danes NLB objavila tudi objavo registracijskega dokumenta v povezavi s potencialno objavo namere za uvrstitev delnic NLB na Londonsko in Ljubljansko borzo.

Kot so za STA poudarili v NLB, to zapleteno ime dokumenta v praksi pomeni predstavitveni dokument NLB za neodvisne analitike, ki jih niso najele vodilne svetovne finančne družbe, ki kažejo interes za sodelovanje v postopku prodaje največje slovenske banke. Takšno objavo naj bi zahtevala nedavno spremenjena britanska zakonodaja, neodvisnim analitikom pa naj bi to omogočalo, da se s svojimi ocenami vključijo v postopek.

Že sredi septembra so se sicer v Ljubljani analitikom predstavniki NLB predstavili zgodovino banke, njen pomen doma in v regiji ter njeno trenutno kondicijo in obete za prihodnji razvoj. Prav ta vsebina je tudi v danes objavljenem dokumentu, torej zadnji podatki o poslovanju, položaj NLB Skupine v Sloveniji in regiji, njena kapitalska trdnost in nedavna preobrazba ter strategija in cilji skupine.

Predstavitve investitorjem že potekale »Če bomo postali javna družba, bo to še močneje utrdilo našo finančno in strateško sposobnost doslednega izvajanja naše strategije tudi v prihodnje. Veselimo priložnosti in koristi, ki jih družbi prinaša kotacija na borzi, pozdravljamo svoje nove delničarje in se jim že v naprej zahvaljujemo za zaupanje, ki so ga izkazali NLB Skupini,« je v dokumentu poudaril prvi mož NLB Blaž Brodnjak. Na podlagi že pripravljenih poročil analitikov so pred dnevi neuradno že potekale tudi predstavitve investitorjem oz. t. i. non-deal roadshow v Londonu in New Yorku. Na njih so v navezi s finančnim svetovalcem Deutsche Bank in skupaj s predstavniki prodajalcev, torej v primeru NLB predstavniki Slovenskega državnega holdinga, lahko že dobili prvi občutek glede cenovnega razpona, ki so ga investitorji pripravljeni plačati za delnice. Nekaj teh sestankov naj bi še bilo v teh dneh, naslednji teden, predvidoma 15. oktobra, pa naj bi sledil uradni začetek prodajnega postopka, ko bo objavljena namera za IPO za 75 odstotkov minus eno delnico NLB. Na začetku naj bi malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili 10 odstotkov delnic NLB, ki bodo naprodaj, brez posebne reklamne akcije, kakršna je bila v primeru IPO Nove KBM leta 2007, nato pa 90 odstotkov delnic institucionalnim vlagateljem. Razpon prodajne cene za delnico naj bi bil potem določen v tednu zatem, če se seveda ne bo kaj zapletlo. Lani se je namreč prvi poskus IPO ustavil prav v fazi določitve razpona prodajne cene, saj je nadzorni svet SDH odločitev glede potrditve razpona preložil na prejšnjo vlado, ta pa z doseženim razponom ni bila zadovoljna, pri tem pa je izpostavljanja tudi tveganja zaradi sodnih postopkov na Hrvaškem, povezanih s prenesenimi deviznimi vlogami hrvaških varčevalcev LB.