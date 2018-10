Zaradi toplega vremena je Oktoberfest letos obiskalo 100.000 ljudi več kot lani. Letos so spili toliko piva kot lani, poraba brezalkoholnih pijač pa se je glede na lani povečala za deset odstotkov.

To je morda tudi posledica tega, da so se brezalkoholne pijače, kot so limonada in gazirane pijače, letos v povprečju pocenile glede na lani. Litrski vrček piva pa se je v povprečju podražil za več kot tri odstotke in je bilo treba zanj odšteti od 10,80 do 11,50 evra.