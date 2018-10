»Mi smo alternativa za Evropo,« je poudarila Le Penova, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Dodala je, da je EU izdala vrednote solidarnosti in da se dogaja zgodovinska sprememba.

»Maja bomo lahko doživeli Evropo, ki se bo postavila proti globalizaciji. Nadomestili bomo avtoritativni model, v katerega se je v zadnjih letih spremenila EU,« je še dejala voditeljica Nacionalnega zbora, ki se je skupaj s Salvinijem udeležila srečanja na temo gospodarske rasti in socialnih perspektiv v Evropo.

»Z Le Penovo delimo enaka stališča, kar zadeva Evropo, zaposlovanje in boj proti priseljevanju,« je še dejal Salvini in dodal, da želi skupaj z njo vzpostaviti zavezništvo proti sovražnikom Evrope. Pri tem je kot »sovražnika« navedel predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in evropskega komisarja za finančne in gospodarske zadeve Pierra Moscovicija, ki da sta »zaprta v svojih bunkerjih v Evropi«.