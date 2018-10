Conor McGregor se je po skoraj dveh letih odsotnosti iz osmerokotne kletke tekmovanja mešanih borilnih veščin pod okriljem organizacije Ultimate Fighting Championship (UFC) vrnil s porazom proti aktualnemu prvaku lahke kategorije, Rusu Habibu Nurmagomedovu. Zloglasni Irec je medtem zaradi neaktivnosti izgubil šampionska pasova, ki si ju je priboril v spektaklih proti Joseju Aldu (po vsega 13 sekundah) in Eddiju Alvarezu. Namesto branjenju naslova se je namreč v vmesnem času posvetil lukrativnemu boksarskem dvoboju z nepremaganim šampionom Floydom Mayweatherjem mlajšim. Karizmatični Conor je izgubil, a ob tem sta oba borca zaslužila pravo premoženje. Govorimo o osemmestnih honorarjih.

Nobena poslovna skrivnost ni, da je McGregor s svojimi medijskimi nastopi gos, ki za UFC leže zlata jajca. Ta je ob njegovi odsotnosti beležila padec zaslužkov, čeprav je gledano z vidika športa imela v rokavu novo zgodbo o uspehu – neporaženega ruskega orla iz Dagestana, ki je v kletki nanizal že neverjetnih 27 zmag brez poraza. Kje torej tiči problem? Odgovor je preprost – manjkal je gobezdavi McGregor.

Od socialne pomoči do milijonskih zaslužkov Irskega borca, ki je na začetku svoje kariere živel od socialne pomoči, je odkril predsednik organizacije Dana White in kmalu uvidel, da lahko vsled njegove karizme in atraktivnega načina bojevanja (25 bojev, 21 zmag, od tega 18 nokavtov) iz njega naredi superzvezdnika. To se je tudi zgodilo, McGregor je kmalu prevzel status najbolj prepoznavnega obraza, a hkrati s svojimi nastopi utrjeval vzdevek »zloglasnega«. Z verbalnimi obračunavanji, nemalokrat polnimi rasističnih, seksističnih in primitivnih opazk je delil športno javnost, a hkrati skrbel za rekordne honorarje vseh vpletenih. Nič drugače ni bilo niti pred tokratno 229. izvedbo tekmovanja UFC. Irec je žalil ruskega nasprotnika, njegovo družino, njegovo vero in podžigal nacionalistična čustva. Karizmatično in primitivno – skratka – kot ponavadi. Da se je pod pretvezo hladnih medijskih nastopov Rusa kuhal incident, so v obdobju pred borbo ugotavljali številni analitiki. V lasvegaški T-Mobile areni je bilo zaradi tega v pripravljenosti povečano število varnostnikov in policistov, a kot se je izkazalo, zaman.

Sledila je runda izven ringa Ko je ruski orel v nedeljo v jutranjih urah po slovenskem času nadvladal irsko gorilo, je namreč počilo še izven kletke. Numagomedov je po ključnem prijemu davljenja, s katerim je nadaljeval svoj niz neporaženosti, najprej opsoval svojega nasprotnika, nato pa preskočil kletko in se zapodil proti Danisu Dillonu, članu Irčeve trenerske zasedbe, prav tako borcu mešanih borilnih veščin. V območju kletke je prišlo do vsesplošnega pretepa, nekateri člani ruskega tabora pa so za nameček skočili v ring, eden je ob tem izza hrbta napadel izmučenega McGregorja. Aretirani so bili trije, Irec jih menda ne namerava tožiti. Med napadalci sta bila tudi borca Zubaira Tukhugov in Islam Makhachev, ki sta zaradi tega že prejela doživljenjsko prepoved nastopanja pod okriljem UFC. Po dogodkih, ki so sledili glavni borbi za naslov šampiona lahke kategorije, so na račun Nurmagomedova, ki se je na novinarski konferenci že opravičil, kajpak letele številne kritike. A ne glede na ogromen črni madež, ki si ga je z incidentom prislužil mojster sovjetskega stila samoobrambe (sambo) in ki bi bil lahko z vidika njegove nadaljnje kariere zelo škodljiv, je potrebno v uvid vzeti še en dogodek. Conorja McGregorja so namreč v začetku aprila aretirali zaradi napada na avtobus, polnega borcev UFC, med katerimi je bil tudi ruski borec. Po kasnejši pogoditvi s tožilstvom Ircu ni bilo potrebno v zapor, priznal je zgolj kršenje javnega reda in miru.

V medijih obsodbe incidentov, v zakulisju donosni dogovori novih borb Predsednik Dana White je takrat spočetka ostro obsodil dejanja svojega prvaka, a se nato po srečnem koncu na sodišču v zakulisju po hitrem postopku dogovoril za dobičkonosni irsko-ruski spopad. Incident torej ni le vsota drugih zavržnih incidentov, ampak je hkrati posledica dolgoletne politike UFC-ja, ki je spodbujal kontorverzne medijske obračune svojih borcev. Tokratni odmev bo večji zaradi tega, ker je do obračuna prišlo v času prireditve, pred očmi gledalcev v dvorani in ljubiteljev športa za malimi zasloni. Ker organizacija ni na nikakršen način zamejila stopnjujočih se nastopov norega Irca, prav tako pa ni resneje obsodil hotelskega incidenta, ko se je Numagomedov spravil nad borca Artema Lobova, prijatelja McGregorja, se je sprožilo niz zavržnih dejanj, pri čemer vpleteni vsaj niso utrpeli hujših poškodb. UFC je zaradi tega na čelu s svojim predsednikom po letih spornih odločitev na razpotju, ko se mora po mnenju športnih strokovnjakov končno distancirati od rastočega huliganstva v svojih vrstah.