Kot je dodal, se bo na sklep pritožil. Po pisanju spletne izdaje časnika Večer ima za to nekaj dni. Še vedno pa čaka na odločitev vrhovnega sodišča glede njegove zahteve za varstvo zakonitosti.

Predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja Štajerske varde na začetku septembra v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, sam pa vztraja, da je šlo pri spornem postroju le za provokacijo.

Šiško v priporu do drugega tedna novembra

Soobtoženega Lesjaka tožilstvo bremeni pomoči pri ščuvanju k nasilni spremembi ustavne ureditve, saj naj bi novačil nekaj posameznikov, ki so se udeležili postroja Štajerske varde. On naj bi bil tudi tisti, ki je shod posnel in poskrbel, da so posnetki prišli v javnost.

Ker bi ta teden minilo 30 dni, odkar so Šiška priprli, mu je preiskovalna sodnica pred dnevi podaljšala pripor za nadaljnjih 30 dni, torej do drugega tedna novembra.

Kljub temu so Šiškovi podporniki napovedali, da se bo znova potegoval za mandat župana Maribora. V to tekmo se je podal že pred štirimi leti in dobil manj kot odstotek glasov. V izjavi za medije septembra, ko je bil še na prostosti, je sicer na novinarsko vprašanje odgovoril, da o ponovni županski kandidaturi ne razmišlja. »Ne mislim več sodelovati na volitvah, ker so diskriminatorne,« je takrat povedal.