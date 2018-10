Vela je bil spoznan za krivega ugrabitve dojenčka in izdajanja ponarejenih dokumentov, vendar pa ga sodišče ni obsodilo, ker je otrok že leta 1987 postal polnoleten.

Sojenje za več tisoč domnevnih primerov kraje novorojenčkov v času diktature generala Francisca Franca se je v Španiji začelo junija letos, ko je pred sodišče stopil prvi obtoženi za tovrstno prakso, upokojeni ginekolog Eduardo Vela.

Vela je v času diktature generala Franca delal v nekdanji bolnišnici San Ramon v Madridu. Sodišče je potrdilo obtožnico, da je leta 1969 danes 49-letno Ines Madrigal ob rojstvu odvzel biološki materi, jo dal v nezakonito posvojitev ter ponaredil njen rojstni list.

Obtožnica ga je bremenila ponarejanja uradnih dokumentov, nezakonite posvojitve, nezakonitega pridržanja in potrditve neobstoječega rojstva, tožilstvo pa je zanj zahtevalo 11-letno zaporno kazen.

Staršem lagali, da so njihovi otroci umrli

General Franco je v Španiji vladal z železno roko od konca španske državljanske vojne leta 1939 do svoje smrti leta 1975. V tem obdobju naj bi bili številni zdravniki, medicinske sestre, redovnice in duhovniki vpleteni v kraje novorojenčkov. Otroke nasprotnikov režima, revnih staršev ali rojene v nezakonski zvezi so staršem odvzeli pod pretvezo, da je njihov novorojenec umrl ob rojstvu ali nekaj ur po njem. V prepričanju, da bo imel boljše življenje v vplivni, konservativni in predani katoliški družini, pa so ga nato dali v posvojitev. Odvzemanje novorojenčkov se je nadaljevalo tudi po Francovi smrti do leta 1987, ko je začel veljati zakon, ki je postopek posvojitve omejil.