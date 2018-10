Goran Injac o tem, da so ga zmerjali s smrdljivim Balkancem

»Dobival sem grozilna elektronska sporočila, zmerjali so me s smrdljivim Balkancem, podili so me iz Slovenije in govorili, kako me ni sram, da zastopam slovensko kulturo in da sploh delam v slovenski kulturi. To je nacionalistično pojmovanje kulture, ko nekdo misli, da mu že zato, ker je Slovenec, tu pripada vse. V teh treh letih, če pogledate uspehe hiše, ki jo vodim in skrbim za njen umetniški program, sem za slovensko kulturo naredil več, kot bo 90 odstotkov Slovencev naredilo v vsem življenju.«