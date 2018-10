Kot so še ugotovili v kriminalistični preiskavi, je 40-letni osumljenec med prepirom zabodel 35-letnega znanca. Žrtev je zbežala iz gostinskega lokala in poklicala na interventno številko policije. V dogodku je utrpel hude telesne poškodbe.

Policisti so na kraju osumljencu odvzeli prostost in ga skupaj s kazensko ovadbo po vseh zbranih obvestilih in dokazih, izročili preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil hišni pripor. Osumljeni je bil že obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja in tudi sodno kaznovan, so še zapisali na PU Ljubljana.