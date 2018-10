Lastnik osem let starega psa mešanca, ki ni bil čipiran niti cepljen, je nagovoril 76-letnega člana ene izmed lovskih družin, da je v soboto zjutraj prišel na dvorišče stanovanjske hiše, kjer prebiva lastnik, in žival z lovsko puško dvakrat ustrelil ter jo tako na krut način ubil.

Občani, ki so slišali strele in cviljenje psa, so o tem takoj obvestili policiste, ti pa so takoj ukrepali in 76-letniku odvzeli prostost ter ga pridržali.

V času pridržanja so pridobili odredbo za hišno preiskavo na njegovem domu, med katero so mu zasegli tri lovske puške in več kot 600 kosov streliva, ki ga legalno poseduje, saj ima izdano orožno listino. Zasegli so mu tudi lovsko puško, s katero je psa pokončal, ki jo bodo skupaj s kazensko ovadbo poslali na pristojno tožilstvo.