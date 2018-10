Vse vrste ptic, ki jih je Romun tihotapil v Italijo, so zavarovane z Bernsko konvencijo in s slovensko zakonodajo s področja varstva prosto živečih živalskih vrst, so pojasnili v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Ptice so uloviti in ustrelili v Romuniji, namenjene pa so bile na italijanski črni trg, kjer bi jih prodali restavracijam.

Sicer se v omenjenem društvu v sklopu projekta Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti ukvarjajo tudi z nezakonitim transportom ptic preko Slovenije. Kot so ugotovili, se je število zaznanih primerov vse od leta 2013, ko Slovenija ni več zunanja meja EU, zmanjšalo, kar pa je predvsem zaradi neizvajanja carinskega nadzora na mejah.

"Razsežnost pojava tako v zadnjih letih ni znana, vendar podatki kažejo, da se ni bistveno zmanjšala. Slovenija ostaja tranzitna država za ptice, ulovljene tako na območju vzhodne kot tudi jugovzhodne Evrope," so še sporočili iz društva.