Med pekarnami, ki jim je prepovedano delovanje je ljubljanska pekarna Damajanty v bližini UKC Ljubljana. Pod drobnogled so jo vzeli zaradi prijave o mnogih higienskih nepravilnostih. Ob pregledu so v slaščičarskem prostoru našli poginule insekte in ščurke (nekaj dni pred obiskom inšpekcije so namreč opravili dezinsekcijo). V prostoru za proizvodnjo sladoleda je bilo več živih mravelj, pekarna je bila polna prahu in pajčevin, tla v izjemno slabem higienskem stanju.

Na izjemno slabe razmere so naleteli tudi v ptujski pekarni Hlebec, celjski pekarni Hrustljava delikatesa in škofjeloški Ma Company.