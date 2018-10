Tako kažejo prvi delni neuradni izidi, ki jih je ponoči objavila državna volilna komisija po preštetih 43,42 odstotka glasov.

Na območju bošnjaško-hrvaške entitete Federacije BiH so volivci glasovali za člana predsedstva obeh konstitutivnih narodov. Za dvakratnega bivšega člana predsedstva Komšića je glasovalo 49,47 odstotka volivcev, za njegovega največjega tekmeca, predsednika največje hrvaške stranke BiH in sedanjega člana predsedstva, Dragana Čovića pa 38,66 odstotka, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Med bošnjaškimi kandidati je največ glasov prejel Džaferović iz največje bošnjaške stranke SDA, in sicer 38 odstotkov, med srbskimi pa kandidat v srbski entiteti Republiki srbski vladajoče stranke Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Dodik, ki je prejel 55,15 odstotka glasov.

Državna volilna komisija naj bi prve delne izide nedeljskih volitev na ostalih ravneh oblasti objavila danes do 9. ure. 3,3 milijona volivcev je namreč v nedeljo volilo tudi poslance spodnjega doma parlamenta BiH. V Federaciji BiH so volili 98 poslancev spodnjega doma parlamenta in deset kantonalnih skupščin. V Republiki srbski pa so ob 83-članskem parlamentu volili tudi predsednika in dva podpredsednika te srbske entitete.

329 kritičnih situacij

Vsa volišča so v nedeljo zaprli do 20. ure, torej uro kasneje, kot je bilo predvideno, saj so imeli manjše težave, je v nedeljo zvečer sporočil predsednik volilne komisije Branko Petrić. Volišča so bila dlje odprta le v nekaj desetih od skupno 7800 volišč, je dodal. Zatrdil je, da so bile volitve »izjemno poštene in korektne« ter zavrnil navedbe o njihovi slabi organizaciji.

Iz koalicije nevladnih organizacij Pod lupo, ki je imela na voliščih okoli 4000 opazovalcev, so po zaprtju volišč sporočili, da so zabeležili 329 »kritičnih situacij«, med njimi kršenje volilnih pravil in izgrede na voliščih. Direktor koalicije Dario Jovanović je dodal, da pa so 159 od teh primerov hitro rešili, tako da incidenti niso vplivali na regularnost volilnega procesa.

Volilna udeležba je bila 53,26-odstotna, kar je podobno kot pred štirimi leti, navaja Hina.