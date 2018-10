V preteklem tednu je športni svet presenetila novica, da so ruski hekerji v zadnjih letih vdirali v več računalniških sistemov športnih organizacij, med njimi v Mednarodno športno razsodišče, Mednarodni olimpijski komite, Svetovno protidopinško agencijo ter panožni zvezi za nogomet in atletiko. Tam naj bi skušali spremeniti in zlorabiti podatke o prepovedanih poživilih pri številnih posameznikih.

Takoj so se pojavila ugibanja o ponovni polnopravni vključitvi Rusije v mednarodne športne organizacije, saj so številne zveze in komiteji po državno vodenem dopingu ob robu olimpijskih iger v Sočiju suspendirane.

Na področju boja proti dopingu težav očitno ni. Wada je kljub mednarodnim kritikam podprla Rusado, ki je septembra po sestanku na Sejšelih vnovič dobila dovoljenje za delo. Pogoji so strogi, Wada zahteva tudi dostop do vseh podatkov za svoje preiskovalce, sicer lahko Rusom, ti so bili tri leta izključeni, status vnovič odvzame. Younger trdi, da je prav nemoten dostop za preiskovalce odločilen pri statusu Rusade, zato ni razloga, da bi se status ruskega laboratorija spremenil.

Tudi na mladinskih olimpijskih igrah je odnos do Rusije, to je Mok suspendiral decembra 2017 in na olimpijskih igrah v Pjongčangu so Rusi nastopali pod okriljem nevtralne zastave, zelo strog. Wada je že napovedala, da bodo v Argentini ruske športnike nadzirali strožje od drugih.

V ruskem taboru uradno temu ne nasprotujejo, nekdanja atletska šampionka v skoku s palico Jelena Isinbajeva pa je opozorila, da naj Wada loči predvsem poštene športnike od nepoštenih, ne pa po državah, iz katerih prihajajo.