Do 15. ure je po podatkih državne volilne komisije glasovalo 37,21 odstotkov registriranih volivcev, kar je 0,6 odstotka več kot pred štirimi leti, pišejo na hrvaški tiskovni agenciji Hina. V Federaciji BiH je glasovalo 34 odstotkov volivcev, v Republiki srbski pa je bil odstotek volilnih udeležencev nekoliko višji, in sicer 41-odstoten.

Predsednik centralne volilne komisije Branko Petrić je na tiskovni konferenci v Sarajevu povedal, da glasovanje poteka brez težav, kljub incidentom, ki so se zgodili na nekaterih voliščih.

Zabeležili so osem manjših incidentov, pri katerih je intervenirala policija. Do večje prekinitve je prišlo le v Bijeljini, kjer so glasovanje zaradi incidenta prekinili za eno uro. Hina je sicer poročala tudi o krajši prekinitvi na enem od volišč v Doboju, in sicer zaradi domnevno vnaprej izpolnjenih glasovnic. Po menjavi članov volilne komisije so se volitve tudi tam nadaljevale.

Prve delne izide bo državna volilna komisija objavila okoli polnoči. Stranke bodo predvidoma rezultate začele objavljati že prej. Komisija mora končne uradne izide objaviti v 30 dneh, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.