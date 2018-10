Nogometaši Maribora odhajajo na reprezentančni premor s prednostjo petih točk pred Olimpijo, ki je v zaključku derbija v dvanajstem krogu prve lige izvlekla zmago v Celju. Znova so se opekle Domžale, ki so doma z devetimi igralci remizirale z Muro.

Maribor zmagal kljub pasivnosti Česar ni zmogel nadgraditi Jan Mlakar in kar je zapravilo pasivno branjenje, je popravil Amir Dervišević. Maribor je proti Aluminiju uspel preboleti prvi letošnji poraz proti Muri. To že. A ker si vijoličasti želijo naslov vrniti nazaj čez Trojane, se tudi zmage razlikujejo. Že res, da grejo na reprezentančni premor s 27 točkami, ki sta jih izpostavila tako Darko Milanič kot Mlakar. Toda pasivni pristop utegne Mariborčane kdaj drugič znova drago stati. »Zadovoljni smo zaradi treh točk, vendar se moramo zavedati, da to ni podobno tistemu, kar smo počeli pred kratkim,« je bil (samo)kritičen Darko Milanič. Redko se vrača v čase svoje igralske kariere. Tokrat se je. »Kot igralec se moraš zavedati, da ni dovolj igrati 20, temveč 40 tekem na visoki ravni.« Aluminij je prišel v Ljudski vrt s pogumno, odprto taktiko, da se je Oliver Bogatinov lahko pohvalil s številom strelov. Maribor ponavlja, da si takih tekem želi, a ko pridejo, se ne počuti vedno najbolj suvereno. Še zlasti, kot ugotavlja Milanič, če manjka energija. Spet se je na sredini odločil za romb in Dareta Vršiča, ob katerem se za prostor in žogo bojuje lucidni Dino Hotić. »Z rombom razmišljam o tem, da bi imeli več prostora in globine v napadu, vendar smo bili na žalost danes nebogljeni, ko nismo imeli žoge. Prvi polčas je bil nedopusten za branjenje.« Težava Maribora, ki pa na koncu ni bila usodna, je bila tudi ta, da niso zabili za 2:0. »Morali bi dati še gol več,« je že ob polčasu pred kamerami obžaloval strelec prvega gola Jan Mlakar. Nikakor ni zabil še drugega, čeprav je z Dinom Hotićem in Rokom Sirkom prvi strelec lige. Z dobrega metra je šlo v vratnico, v nadaljevanju je dvakrat otrpnil pred Luko Janžekovićem, ki ga je tako zlahka preigral na začetku tekme. Videti je bil miren, morda še preveč. Čemu? »Poskušam se nadzorovati. Ko sem bil mlajši, sem se veliko obremenjeval, pa vem, da je potem samo še slabše. Ni pa mi vseeno, ko zapravim priložnosti,« je opisal Mlakar. Po izenačenju garaškega Roka Kidriča, ki se je prerinil pred nepazljivega Saša Ivkovića in zabil z glavo, so se vijoličasti tokrat rešili s prekinitvijo. Zviti, nizki, močni strel Derviševića je šel mimo vseh, tudi Janžekovića.

Olimpija s sodniško pomočjo Olimpija je srečno izvlekla zmago iz deževnega Celja, kjer ni izgubila že sedemnajst tekem zapovrstjo. Celjani so v prvem polčasu nadigrali Ljubljančane, ki so bili v tretji minuti oškodovani za enajstmetrovko po igranju Benedičiča z roko v kazenskem prostoru. Domači so izkoristili pobudo in povedli po sijajni globinski podaji Novaka in zadetku Lotriča. »Zelo slabo smo odigrali prvi polčas. Še dobro, da smo izenačili z enajstmetrovke,« je povedal Rok Kronaveter, ki je kazenski strel tudi tokrat prepustil Andreju Vombergarju. Argentinec s slovenskim potnim listom je dosegel peti prvenstveni zadetek, s čimer je že presegel strelski izkupiček iz minule sezone. Vombergar je v nadaljevanju zamudil nekaj priložnosti po strelih z glavo, vratar Ivačič pa je v najbolj napetih trenutkih ohranil zbranost in Olimpiji omogočil, da je v zadnjih minutah naskakovala zmago. Odločilni zadetek so Ljubljančani zabili po prostem strelu Kronavetra, ki je v kazenskem prostoru našel Bagnacka. Sodnik Mertik v tej akciji ni videl očitnega prekrška Zarifovića v napadu, Kronaveter pa je že v sodnikovem podaljšku s prostega strela kronal uspešno predstavo s petim prvenstvenim golom. »Še vedno nismo v stanju, da bi odigrali 90 minut na visoki ravni, ampak se pozna, da imajo igralci voljo. Celje nam je povzročalo ogromno preglavic, a smo si za predstavo v drugem polčasu zaslužili zmago,« je komentiral trener Olimpije Zoran Barišić. Njegov celjski kolega Dušan Kosič je bil drugačnega mnenja: »Nismo si zaslužili poraza. Dobro smo se pripravili na tekmeca, vse tri gole pa smo dobili iz standardnih situacij. Tudi sodniške odločitve nam niso šle v prid, a igralcem nimam česa očitati.«