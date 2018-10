Matthias Kniep, literarni kritik: Prestiž kot del kritiškega honorarja

Nemški literarni kritik Matthias Kniep (1971), ki redno piše za nemške časopise in revije, je doktor literarnih ved, ki se med drugim preživlja z delom v berlinski Hiši poezije (Haus für Poesie), kjer bdi nad literarnim programom in vsakoletnim pesniškim festivalom, občasno pa tudi prevaja. Ljubljano je obiskal ob nedavnem simpoziju Umetnost kritike, kjer so literarni, gledališki, filmski in glasbeni kritiki iz Slovenije, Nemčije in Madžarske soočili svoje delovne izkušnje.