Kdo bo nasledil podjetje 3fs iz Šenčurja, ki je lovoriko gorenjske gazele prejelo lani?

Vrhunski stroji za razrez lesa Podjetje Mebor ponuja posamezne vrhunske stroje za razrez lesa in celovite avtomatizirane linije za razrez lesa. Direktor Boris Mesec je prvo žago za lastne potrebe oblikoval in izdelal leta 1982 ter zaradi zanimanja začel proizvodnjo. Po ustnem priporočilu zadovoljnih kupcev se je podjetje s slovenskega trga prebilo še na hrvaškega in avstrijskega. Danes 95 odstotkov izdelkov prodajo v tujini in so prisotni po vsem svetu. V družinsko podjetje so tesno vpeti trije sinovi, soproga, sestra in brat. Boris Mesec poudarja pomen lastne obdelava lesa in stalnih izboljšav strojev, kar je skupaj z razvojno naravnanostjo konkurenčna prednost podjetja, ki v razvoj vloži do petino prihodkov od prodaje. Poleg investicij v večje projekte se v podjetju usmerjajo v razvoj bolj specifičnih strojev na področju skodlarstva, furnirja in izolacijskih materialov.

Osredotočeni na kakovost ponudbe Podjetje Mlino Turizem je bilo ustanovljeno pred šestimi leti, ko je direktor Gregor Sebanc z očetom, bratom in materjo vzel v najem že utečeno gostilno Mlino skupaj z osebjem. Za enega večjih uspehov v podjetju štejejo sistematično povezovanje s ponudniki sob v neposredni okolici, s čimer so povečali lastne zmogljivosti, v zameno pa jim lastniki sob pošiljajo goste. Po prevzemu gostilne so spremenili poslovni model in se osredotočili na kakovost, kar jih razlikuje od večine konkurentov na Bledu. Turistična dejavnost je na Bledu zelo uspešna; delavci v turizmu pričakujejo, da se bo ob ustreznih ukrepih občine (obvoznica, ureditev infrastrukture) takšen trend še nadaljeval. Ker je podjetje dolgoročno odvisno od najemodajalca, ne more dolgoročno investirati, zato le postopno prenavlja notranjost gostilne.