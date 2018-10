V sklopu projekta Gazela je na vrsti že peti regijski izbor, ki bo letos potekal na Bledu. Regijsko gazelo, peto po vrsti, bo tako dala gorenjska regija. Gorenjci so lahko na uspešnost zelo ponosni, saj so od leta 2001 do lani dobili pet bronastih gazel, tri srebrne in dve zlati. Zlato gazelo je leta 2013 prejelo škofjeloško podjetje Knauf Insulation, tri leta pozneje pa Euro Plus iz Šenčurja. Ta je bil leta 2015 in 2005 prepoznan tudi kot srebrna gazela.

Rast dodane vrednosti dvignili za 99 odstotkov Podjetja s seznama gorenjskih sto najhitreje rastočih po indeksu med letoma 2012 in 2017 so ustvarila 3472 novih delovnih mest, kar pomeni 63-odstotno rast, medtem ko je bilo na vsem območju regije ustvarjenih 5099 novih delovnih mest, kar predstavlja 12-odstotno rast. Večjo rast delovnih mest je med vsemi šestimi regijami ustvarila le še dolenjsko-posavska regija, ki je imela 14-odstotno rast novih delovnih mest. Gorenjski regiji z 10-odstotno rastjo novih delovnih mest sledita osrednjeslovenska in primorsko-notranjska regija, medtem ko je dravsko-pomurska regija ustvarila najskromnejšo rast delovnih mest, in sicer je s 5169 na novo ustvarjenimi delovnimi mesti dosegla 5-odstotno rast. Podjetja s seznama »najboljši 100« gorenjske regije so prodajo v opazovanem petletnem obdobju dvignila za 94 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za 18 odstotkov. Rast dodane vrednosti je bila v enakem obdobju 99-odstotna, pri regijskem gospodarstvu pa 24-odstotna.

Najvišje na seznamu je podjetje Ešola Največ podjetij s seznama sto najhitreje rastočih podjetij ima sedež v Kranju. Letos jih iz kranjske občine prihaja 30, dva manj kot lani, a še vedno občutno več kot predlani, ko je v tej občini imelo sedež 24 podjetij. Dobra sedmina oziroma 15 jih ima sedež v Škofji Loki, sledijo Radovljica z devetimi podjetji in Jesenice z osmimi. V družbi prve peterice je še Šenčur s sedmimi podjetji. Na lestvici stotih najhitreje rastočih podjetij gorenjske regije se je povzpelo podjetje Ešola iz Tržiča – razvilo je program Easistent – ki ga lani ni bilo na lestvici. Na drugem mestu je FMG Kadrovska agencija iz Kranja, ki ga prav tako lani še ni bilo na lestvici, sledijo podjetja Zuum iz Kranja, ki je bilo lani na vrhu lestvice, Conditus z Bleda, ki se je v primerjavi z lansko lestvico povzpelo za eno mesto, in na petem mestu jeseniško podjetje Rolnet, ki se je povzpelo za pet mest. Lanskoletna regijska gazela 3fs iz Šenčurja ostaja visoko na lestvici, in sicer na sedmem mestu, razveseljuje pa, da je precej visoko na lestvico umeščeno tudi podjetje Euro Plus, prav tako iz Šenčurja, ki je leta 2005 prejelo naziv srebrne gazele. Na lestvici stotih najhitreje rastočih podjetij na Gorenjskem vztraja še Kvibo iz Tržiča, in sicer na 23. mestu.