Soorganizatorja, IRT revija in podjetje Mediade, z novim izborom inženirke leta naslavljata problem »nevidnosti« inženirk v družbi. Cilj izbora, ki je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki od leta 2012 mlade navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost, je s spoznavanjem slovenskih inženirk pokazati, kako zanimive stvari počnejo ter kako s svojim znanjem in delom prispevajo k napredku. Priznanje bodo podelili na slavnostni prireditvi Think.ing januarja prihodnje leto.

Vsako leto bodo javnosti predstavili deset zanimivih inženirk, ki s svojo osebnostjo in delom mlade lahko spodbudijo, navdušijo ali opogumijo za odločitev o inženirski študijski ali poklicni poti. Izmed desetih nominirank bo ena prejela priznanje inženirka leta. V središču izbora niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihove odlike ali potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.

Razpis je do 15. oktobra 2018 odprt za prijave inženirk, ki so s svojim delom in osebnostjo lahko zgled in navdih mladim ter prispevajo k navdušenju za inženirsko stroko. Prijavni obrazec na spletnem naslovu http://www.inzenirka-leta.si/prijava/ lahko odda inženirka sama ali organizacija, v kateri je zaposlena (s soglasjem kandidatke). Izmed prijavljenih kandidatk bosta IRT revija in Mediade izbrala deset nominirank, ki bodo najbolj prispevale k navduševanju mladih za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Zmagovalko bodo izglasovali nominiranke za priznanje inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje ter predstavniki organizatorja in partnerjev.

Spodbuda za promocijo inženirk, ki je vodila k izboru, prihaja iz podjetja Siemens Slovenija, ki ga vodi Medeja Lončar. Zaveda se, da so ženske v tehnoloških podjetjih prej izjema kot pravilo: »Obeta se nam razmah tehnološko-tehničnih poklicev, ki so tradicionalno domena moških. Že od nižje izobraževalne ravni naprej moramo začeti promocijo teh poklicev med ženskami, saj bomo sicer lahko ostali brez teh profilov, ki bodo v prihodnosti zagotavljali razvoj. Moški bazen tehnološko-tehničnih profilov je že zelo izčrpan in že danes na trgu dela vidimo, kakšen je primanjkljaj.« rš