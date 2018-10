Motociklizem in avtomobilska industrija sta res naša paradna konja, saj smo prisotni pri domala vseh luksuznih evropskih proizvajalcih. Prisotni pa smo tudi na področju plezalne opreme in kompresorjev. To pomeni, da nam uspeva zagotavljali proizvode v skladu z zahtevami in s pričakovanji naših partnerjev. Tudi pri zvenečih znamkah je nujna kakovost od vhodnega materiala do končnega proizvoda po sprejemljivih cenah, predvsem pa je pomembna brezkompromisna fleksibilnost, saj je življenjska doba njihovih proizvodov v primerjavi z drugimi v avtomobilski industriji bistveno krajša, krog kupcev pa zelo omejen.

Za odkovek najvišjega kakovostnega razreda je poleg natančno izdelanega orodja, optimalnih tehnoloških parametrov in izkušenega kadra potreben osnovni material. V našem primeru aluminij, ki mora imeti dobro preoblikovanost (tečenje), izpolnjevati mora zahtevane tehnološke parametre in biti primeren za različne površinske obdelave, kot je recimo anodizacija. Zaradi navedenega je tehnološka podpora Skupine Impol za nas neprecenljiva, saj nam omogoča konkurenčno prednost v smislu nenehnega metalurškega napredka, kar kupci v naših branžah zelo cenijo in od dobaviteljev najvišjega razreda tudi pričakujejo.

Možnosti za aluminij so neomejene, sploh v letalski industriji. Sam ga v prihodnosti vidim v večjem številu prevoznih sredstev, ki bodo prevažala tako nas kot tudi razno blago po zraku. To je prihodnost aluminija. Brezpilotnike na primer spletni trgovci že uporabljajo – to je eden velikih potencialov za v prihodnje. Mi smo trenutno v fazi pridobivanja certifikata ISO9100, za katerega upamo, da ga bomo do konca leta tudi dobili. Letalska industrija je največji izziv, ki je pred nami.

Iz zgodovine vemo, da noben trgovinski spor nikomur ni prinesel nič dobrega. In dejstvo je, da trenja velikih nam, majhnim, ki smo odvisni od izvoza, ne vlivajo nekega optimizma. A upamo, da bo na koncu prevladal razum in bomo priča neki umirjeni in zdravi gospodarski rasti tudi v prihajajočem obdobju.

To je zelo dobro vprašanje. Res je, da se v kovaštvu težko izognemo predvsem vibracijam in hrupu – negativnim vplivom, ki si jih nihče ne želi, a so žal neizogibni. Medtem ko smo vibracije uspeli skoraj povsem izničiti z namestitvijo antivibracijskih sistemov, problem hrupa ostaja. A se ga ob določeni meri strpnosti prebivalcev, večinoma v tem okolju živijo naši zaposleni, prav tako trudimo izničiti.

Skupina Impol je s svojo skoraj 200-letno tradicijo v lokalnem okolju prisotna že nekaj generacij in je vedno bila eden najpomembnejših zaposlovalcev v Slovenski Bistrici. To pomeni, da danes najdemo med zaposlenimi ljudi, ki predstavljajo tretjo, četrto ali celo peto zaporedno generacijo, ki preživlja svojo družino z delom v Skupini Impol. V podjetju Stampal SB pri naboru kadrov vedno stremimo k optimalni izbiri, zaradi česar smo tudi razvili metode testiranj prijavljenih kandidatov. Je pa pripadnost podjetju ena temeljnih vrednot podjetja Stampal SB, zato družinskim članom zaposlenih ali nekdanjih zaposlenih dajemo določeno prednost pri izbiri.