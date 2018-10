Črnčečevi in Šarčevi rehabilitacijski potenciali

Ker sem že priznal, da bi moral za političnega analitika vedeti dosti več, da bi se imel za kaj podobnega, se dotikam teme, ki mi je bližja in sem ji posvetil kar dolga leta dela in študija. Da gre v tem primeru za polje politike in njene igralce, je naključje. Res pa je, da je to polje privlačno za vse vrste razglabljanj, od »šankovskih« analiz do nekoliko zahtevnejših. In ne samo privlačno za razprave, politika je tako pomembna, da še nekatere fakultete včasih poimenujemo valilnice političnih kadrov. Tako tisti, ki se odločijo za to pot, postavijo na ogled svojo podobo, različno »umetni«, kot je rekel pesnik, a tudi »zijala«, pa prispevamo svojo kritiko.