Če bi vzpostavili nov presejalni program za odkrivanje okuženih z bakterijo Helicobacter pylori, bi lahko vsaj prepolovili število ljudi, ki zbolijo za rakom želodca. To pomeni, da bi lahko preprečili tudi 236 smrti na leto, so prepričani v Slovenskem združenju za gastroenterologijo in hepatologijo.

V Sloveniji za rakom želodca zboli približno 470 ljudi na leto, obolevnost pa že leta ostaja na enaki ravni. Vendar je to bolezen s slabo prognozo in kljub napredku pri zdravljenju pet let po diagnozi živi manj kot tretjina obolelih. Težava je v pozni postavitvi diagnoz