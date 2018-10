Pri hišni številki Goričane 13 je pri premiku s tovornjakom trčil v parkiran osebni avtomobil. Po trčenju je odpeljal v smeri Medvod. Policisti tako dejanje označijo s »pobeg s kraja nesreče«. Po približno stotih metrih vožnje je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar se je tovornjak prevrnil na levi bok.

Gasilci so voznika rešili iz prevrnjene kabine, reševalci pa so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Po podatkih policije se je Slovak lažje poškodoval, so pa policisti odredili tudi strokovni pregled, ki bo pokazal, ali je vozil pod vplivom alkohola. Veliko dela so imeli pristojni tudi s postavitvijo tovornjaka nazaj na kolesa, nato pa s čiščenjem, saj se je papir raztresel povsod naokoli. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode.