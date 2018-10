»Po tekmi sem se slišal s predsednikom Damirjem Miškovićem in od tega trenutka dalje nisem več trener Rijeke,« je na novinarski konferenci po porazu proti Gorici z 1:2 sporočil Matjaž Kek in s tem šokiral tamkajšnjo nogometno srenjo. Čeprav Rečanom v letošnji sezoni nič ne gre po načrtih – klub je brez zmage že šest tekem, zaradi česar v prvenstvu po desetih krogih zaseda le peto mesto – je odločitev Keka, da se po petih letih in pol ter 273. tekmah na čelu prvega moštva poslovi, močno presenetila.

O tem priča tudi odziv privržencev reške navijaške skupine Armade. Ti so po porazu sprva izžvižgali svoje nogometaše, nato pa pred stadionom obkrožili nekdanjega slovenskega selektorja in ga prosili, naj premisli o svoji odločitvi. Da v svojem mnenju niso osamljeni, potrjuje tudi spletna anketa reškega Novega lista. V njej je bilo oddanih več kot 16.000 glasov, kar 79 odstotkov sodelujočih pa je prepričanih, da Mariborčan ni kriv za nastalo rezultatsko krizo in da bi moral ostati.

V klubu so nemudoma po tekmi sklicali krizni sestanek, kjer je bilo odločeno, da bodo zaradi slabih predstav denarno kaznovali nogometaše, danes opoldne pa je sledila še izredna novinarska konferenca predsednika Damirja Miškovića. »Žal nam je, vendar moramo iti dalje. Matjažu Keku, s katerim sem v pristnih odnosih, se iz dna srca zahvaljujem. V klubu smo dovolj resni ljudje, da ugotovimo, kdaj je napočil čas za konec. S Kekom smo se ogromno pogovarjali, zato smo po njegovem nepreklicnem odstopu vedeli, pri čem smo. Želim si, da ostane z nami. Predlagam, da se mu podeli položaj posebnega svetovalca,« je na novinarski konferenci pojasnil Damir Mišković. Odgovornost za slabe rezultate je v celoti prevzel nase, hkrati pa zatrdil, da 57-letniku vrata kluba »za vedno ostajajo odprta«.

Odločitev Keka, ki je v sezoni 2016/2017 Rečanom prinesel prvi naslov hrvaškega prvaka, dvakrat pa se je zmage veselil tudi v hrvaškem pokalu, je močno odmevala tudi v hrvaških medijih. »Čeprav je bil Kek v prelomnih trenutkih tekem nepredvidljiv in čustven, je bil njegov odstop nepričakovan,« so zapisali pri hrvaškem nogometnem portalu Index. Pri časniku Jutarnji list pa so dodali: »Keku je očitno presedlo biti talec nerealnih klubskih pričakovanj in realnih zmožnosti ekipe. Medtem ko sta predsednik in športni direktor napovedovala boj za naslov državnega prvaka, je Kek neuspešno poskušal spustiti žogo na realna tla.«

Klub iz Kvarnerja zdaj čaka iskanje Kekovega naslednika. Po Miškovićevih zagotovilih bodo novega trenerja razkrili že zelo kmalu, vendar se o imenih za zdaj niso pogovarjali, prav tako niso še z nikomer stopili v stik. »Z novim trenerjem bo prišel nov strokovni kader. Pomembno je, da bo trener kakovosten in bo imel jasno vizijo,« je dodal Mišković.