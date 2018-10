Pogumni imajo srečo in množice nekaj manj kot 200 tekačev iz osemnajstih držav, ki so se minulo soboto spopadli s tekom na Šmarno goro, po napovedih vremenoslovcev ni močil dež. Celo sonce je pokukalo izza oblakov, ko so najhitrejši dosegli cilj.

Za napeto vzdušje na zahtevni desetkilometrski progi, ki slovi po dveh napornih vzponih, prekinjenih s tehnično izredno zahtevnim spustom, so vse do cilja skrbeli tako v moški kot ženski kategoriji. Potem ko je leteči cilj na Grmadi osvojil Eritrejec Filimon Abraham, je največ moči za zadnji del proge prihranil lanskoletni zmagovalec Norvežan Johan Bugge, ki je na vrh Šmarne gore pritekel v 42 minutah in 33 sekundah. Za rekordom proge (41 minut in 32 sekund) iz leta 2012 je sedemindvajsetletnik torej zaostal dobro minuto. V cilju se je vseeno iskreno veselil zmage, a je priznal, da je bila letošnja tekma napornejša od lanske, posebno ker je v prvem delu proge kar precej zaostajal za tekmeci. Drugega mesta se je veselil Italijan Bernard Dematteis, medtem ko si je bron pritekel Kenijec Geoffrey Gikuni Ndungu.

Njegovi rojakinji, triintridesetletni Lucy Wambui Murigi, se je še bolj mudilo na vrh, potem ko je imela njena najresnejša tekmica Avstrijka Andrea Mayr med tekom precej težav. Dosegla ga je v času 47 minut in 51 sekund. Devetintridesetletna avstrijska gorska tekačica, ki se je v zgodovino teka na Šmarno goro lanskega oktobra zapisala z novim rekordom proge (47 minut in 40 sekund), v soboto ni imela srečnega dne. V prvi polovici proge ni videla nekega drevesa, vanj se je zaletela in ob trku dobila manjše poškodbe nosa. Na zadnjem vzponu se spotaknila ob korenino in izgubila tekaški copat. V cilju je tudi potožila, da sta na začetku s Kenijko narekovali prehiter tempo teka, a se je vseeno veselila srebrne medalje in prvega mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala. Bronasto medaljo v absolutni ženski kategoriji so podelili Irki Sarah McCormack.

Med Slovenci je bil po pričakovanjih najhitrejši letošnji državni prvak Timotej Bečan , ki je s časom 44 minut in 23 sekund zasedel 7. mesto. Z gorskim tekom se mladenič, ki zastopa barve Kluba gorskih tekačev Papež, resneje ukvarja šele zadnja tri leta. Osebni rekord na Šmarno goro je v soboto izboljšal za približno tri minute. »V letošnji sezoni mi gre vse po načrtih. Pozna se, da uživam na treningih in tekmah,« je bil zadovoljen študent prvega letnika magistrskega študija na fakulteti za šport, ki tekaškim treningom posveti od deset do dvanajst ur na teden. Po krajšem počitku bo Bečan letos nastopil še na polmaratonu v Ljubljani.

Prihodnje leto bo jubilejno

Tako kot vselej so se tudi letos kot prvi izza startne črte na sedlu Šmarne gore proti vrhu zapodili najmlajši gorski tekači. Med mlajšimi dečki in deklicami sta slavila Urban Slemenšek in Nina Rotar, v kategoriji dečki in deklice sta bila najhitrejša Žan Šubic in Lara Mihevc. Starejši dečki in deklice so startali pri tacenski kapelici, v cilju sta bila najbolj vesela Drejc Erznožnik in Lucija Medja. Med mladinci, ki so odtekli 10-kilometrsko progo, sta se najbolj izkazala Italijan Isacco Costa in Špela Gonza.

»Zelo smo zadovoljni, da se ni uresničila slaba vremenska napoved in ni bilo dežja. Nekaj padcev je bilo, a žal se to pri tako velikem številu tekačev in zahtevnih spustih zgodi skoraj na vsaki tekmi. Rekorda proge žal ni bilo. Ta bi sicer pomenil napredek, po drugi strani pa bi bil to udarec denarnici organizatorja. Poleg 250 evrov namreč vsaka sekunda rekorda pomeni novih 10 evrov za rekorderja,« se je ob koncu tekmovanja pošalil prvi mož slovenskih gorskih tekov in generalni sekretar Svetovne zveze za gorske teke Tomo Šarf.

Prihodnje leto – ob 40. obletnici teka na Šmarno goro bo organizator tekaški klub Šmarnogorska naveza v sodelovanju z gostilno Ledinek, Združenjem za gorske teke pri AZS in Svetovno zvezo za gorske teke (WMRA) za tekače pripravil nekaj novosti, pika na i jubileja pa bi bil zagotovo tudi rekord proge, ki ostaja nedosegljiv.