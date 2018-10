Biro Jereb in Budja arhitekti deluje od leta 2007, ko sta ga ustanovila Rok Jereb in Blaž Budja. Oba sta diplomirala na ljubljanski fakulteti za arhitekturo in skupaj ustvarila več projektov, ki jih zaznamujejo dobro premišljena arhitektura ter domiselni in natančno dodelani detajli. Leta 2011 se jima je v biroju pridružila arhitektka Nina Majoranc. Njihovi projekti odražajo subtilen odnos do konteksta prostora, lokalne skupnosti, naročnikovih potreb in želja ter tesen preplet estetike in funkcionalnosti.

Zdaj so za svoje delo ponovno prejeli prestižno nagrado Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), zlati svinčnik za odlično izvedbo za projekt širitve tovarne TEM Čatež. Ta se bo pridružil že leta 2017 prejetemu zlatemu svinčniku za materinski dom v Ljubljani, ki je bil nominiran tudi za nagrado piranesi in za evropsko nagrado Miesa Van Der Roheja 2017 (european union prize for contemporary architecture – Mies van der Rohe award), zanj pa so avtorji prejeli tudi Plečnikovo nagrado za leto 2017. Plečnikovo medaljo so pred tem prejeli za objekt Varstveno-delovni center INCE v Mengšu (2016) in za Športno dvorano Stopiče (2012).

Tovarna na slikovitem Dolenjskem Ob tem naštevanju bi lahko mislili, da je za njih arhitekturno načrtovanje nekaj lahkega, enostavnega ali celo zabavnega in za kar se lahko hitro dobi javno strokovno potrditev. Vendar je ravno nasprotno. Za njimi je veliko tekem, drila in neprespanih noči, ko so se udeleževali (in se še) številnih natečajev. Na nekaterih so tudi zmagali – natečaj za brv čez Krko v Irči vasi (2017), natečaj za ureditev kanjona Kokre v Kranju (2009), natečaj za ureditev javnih prostorov starega dela mesta Kranja (2009), za stanovanjsko naselje Baronovka v Vipavi (2008), za železniško postajo v Ljubljani (2008)… Širitvi tovarne TEM Čatež je projekt Jereb in Budja arhitektov prinesel ne le videz sodobne poslovne stavbe, temveč tudi prestižno nagrado. Tovarna, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zrasla na robu vasi, je generator družabnega življenja širšega okolja. Arhitekti so imeli pred seboj velik izziv, obstoječi kontekst so želeli nadgraditi – upoštevati robno lokacijo, značilnosti obstoječe pozidave, zahteve naročnika, novih tehnologij ter svojo notranjo potrebo, da bi ustvarili kvalitetno arhitekturo in prijetno okolje za zaposlene. Rok Jereb je povedal: »TEM Čatež je podjetje, ki temelji na odličnih medosebnih odnosih. Lastniki gradijo okolje, kjer se dobro počutje posameznika oblikuje v celoto, ki se pokaže v nadpovprečnih poslovnih dosežkih. Njihovo novo delovno okolje pa dokazuje, da lahko tudi tovarna tvori ambient po meri človeka.« Blaž Budja kot subtilni opazovalec slikovito opiše scenografijo Dolenjske in s tem tudi najgloblji izvir počela kreacije: »Popotovanje arhitekta čez slikovite dolenjske griče se na Čatežu začne in konča z valorizacijo obstoječega. Pogledi na Zaplaz, romarsko središče nad Čatežem, so z vsakega kotička vasi uokvirjeni z oblo podobo gričevnate narave. Dve cerkvi in trije zvoniki poudarjajo stikovanja oblin gričev in dolin.«