"Vznemirljiva novica brez primere za to majhno himalajsko državo, ene od trinajstih držav s tigri, ki so se v okviru pobude TX2 zavezale, da bodo do leta 2022 podvojile število prostoživečih tigrov," so ob tem zapisali na spletni strani Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF).

"Nepal je dober primer za druge države, da okrepijo svoja prizadevanja in namenijo temu cilju enako mero politične volje in odličnosti," je izpostavila predstavnica WWF za ohranjaje divjih živalskih vrst Ginette Hemley.

Štetje tigrov je sicer zahtevna naloga. Nepalska urada za narodne parke in ohranjanje divjih živali sta skupaj z nepalskim predstavništvom WWF od novembra 2017 do marca letos pregledala obsežna območja ob meji z Indijo, kjer poleg tigrov živijo tudi nosorogi in sloni, pa tudi sedem milijonov ljudi.

Po ocenah WWF je trenutno na svetu manj kot 4000 prostoživečih tigrov. Najbolj problematičen je njihov položaj v Jugovzhodni Aziji, predvsem zaradi razširjenega divjega lova in krčenja gozdov, s čimer se tigrom zmanjšuje prostor za bivanje in lov.