Predsednik Trump je po glasovanju tvitnil čestitko senatu za potrditev »izjemnega kandidata« in napovedal, da bo še danes podpisal njegovo imenovanje in bo lahko zaprisegel na položaj. To je sporočila tudi Bela hiša.

Boj za nominacijo so spremljali protesti v Washingtonu, okrog kongresa in vrhovnega sodišča ter tudi v senatnih zgradbah. Policija je aretirala več sto ljudi, večinoma žensk. Ko so senatorji podajali še zadnje izjave za ali proti kandidaturi, je kongresna policija množično odvažala vklenjene protestnice v zapor.

Protestni izbruhi so zaznamovali tudi samo glasovanje in podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je vodil zasedanje senata za primer, da bi moral podati odločilni glas v podporo Kavanaughu, če bi bil izid glasovanja v 100-članskem senatu izenačen, je moral velikokrat prekiniti proces in naročiti policistom, naj poskrbijo za red in mir.

Proces vnesel delitve med Američane

Proces imenovanja je vnesel dodatne delitve med Američane. Najprej zaradi tega, ker so demokrati prepričani, da na položaj upokojenega zmernega sodnika Anthonyja Kennedyja, ki je občasno prestopal ideološke bregove in med drugim zaščitil pravico do žensk do splava, prihaja konservativni sodnik po vzoru Antonina Scalie, Samuela Alita, Clarenca Thomasa in Gorsucha.

Nato pa zaradi obtožb o spolnem napadu pred 36 leti na profesorico psihologije Christine Blasey Ford. Zaradi bližine kongresnih volitev so republikanci dovolili posebno zaslišanje v pravosodnem odboru Fordove, ki je opisala napad in se je zdela kredibilna celo republikancem, ter Kavanaugha, ki je obtožbe odločno zanikal s strankarsko obarvanim napadom na demokrate.

Zaradi nastopa je začel izgubljati podporo neodvisnih opazovalcev, vendar si je utrdil podporo pri predsedniku Trumpu in republikanskih senatorjih.

Za pomiritev volivk so republikanci pred glasovanjem o potrditvi dovolili še preiskavo FBI, ki so jo demokrati označili za prekratko, premalo temeljito in prepolno ovir s strani Bele hiše.

Republikanci so poudarjali, da je bila to že sedma preiskava ozadja Bretta Kavanaugha, ki ni odkrila ničesar obremenilnega. Fordove ni nihče kritiziral, kot so leta 1991 napadali Anito Hill zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju Thomasa, vso jezo pa so republikanci usmerili na demokrate, ker naj bi s svojimi dejanji uničili dobro ime uglednega in sposobnega sodnika in dobrega očeta.

Obe strankarski bazi sta sedaj še bolj zagreti za bližajoče se kongresne volitve. Demokrati so to zaradi Trumpa že bili, sedaj pa so zagreti še republikanski volivci, ki menijo, da so bili demokrati izrazito nepošteni do Kavanaugha.

Vodja demokratske manjšine Chuck Schummer je razočaranim demokratskim volivcem povedal, da si lahko spremembe, ki jih želijo, zagotovijo na le en način - to je z množično udeležbo na kongresnih volitvah 6. novembra.

Vendar pa je tudi vodja senatne večine Mitch McConnell menil, da je bilo nasprotovanje Kavanaughu veliko politično darilo demokratov republikancem. »Njihova taktika je dala energijo naši bazi. Hvala drhali, ki ji je uspelo to, kar nam ni - dati energijo naši bazi,« je izjavil republikanec iz Kentuckyja.