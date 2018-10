Policiste so o požaru obvestiti okoli 3.30. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zagorelo v jedilnici, ogenj pa se je iz omare razširil na mize in stole. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljnega gasilskega društva Zadobrova Sneberje Novo Polje.

Kriminalisti so v jutranjih urah začeli ogled kraja. Vzrok požara še ugotavljajo.