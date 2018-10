Svetovni dan dostojnega dela zaznamujemo od leta 2008, ko ga je razglasila Mednarodna konfederacija sindikatov.

Dostojno delo zajema različne vidike dela, delovnega okolja in pravic delavcev. Mednarodna organizacija dela (ILO) označuje z izrazom dostojno delo skupek naslednjih vidikov dela: priložnost za delo s poštenim dohodkom, varnost na delovnem mestu, socialno varstvo za posameznike in družine, možnost za osebni razvoj in socialne vključenosti, svoboda izražanja skrbi in težav pri delu ter sodelovanje pri odločitvah, povezanih z življenjem delavcev, in enake možnosti za vse, so spomnili na statističnem uradu.

Med prebivalci Slovenije, starimi od 20 do 64 let, je bilo lani 73,4 odstotka delovno aktivnih. Slovenija se je s tem kazalnikom uvrstila nad povprečje EU (72,1 odstotka).