Neporaženi borec iz Dagistana je svojo že 27. zmago v karieri dosegel na zelo prepričljiv način, saj je dominiral večji del dvoboja. Od nepopustljivega McGregorja je bil boljši tako v prvi kot drugi rundi, ko je bil že zelo blizu nokavta, a se je Irec uspel obdržati na nogah. Tretja runda je nato pripadla McGregorju, v četrti pa je Habib le dokazal, zakaj je svetovni prvak in svojega nasprotnika z davljenjem prisili v predajo.

S tem pa razburljivega dogajanja v T-Mobile Areni, kjer je McGregor pred letom dni izgubil boksarski dvoboj proti Floydu Mayweatherju, še zdaleč ni bilo konec. Habib je zmago namreč proslavil na izjemno nešporten način, saj je le nekaj sekund po koncu borbe skočil iz ringa in napadel McGregorjevega kolega Dillona Danisa. V dvorani je prišlo do vsesplošnega pretepa, nekdo iz ruskega tabora pa je za nameček skočil v ring in napadel izmučenega McGregorja.

Kot poročajo ameriški mediji, so bili po borbi aretirani trije člani iz Habibovega tabora, ki pa naj bi bili že na prostosti. »Udarce so prejemali tako policisti kot varnostniki. Vseeno mislim, da so oboji zelo dobro opravili svoje delo,« je dejal predsednik UFC Dana White, ki zaradi strahu pred eskalacijo izgredov zmagovalcu ni želel nadeti šampionskega pasu. »Ne zanima me. Če bom aretiran, bom aretiran, a želim si nadeti pas,« je Habib moledoval Whita.

»Habib bi moral Conorja pobrati, ga objeti in mu čestitati za boj. Imel je priložnost, da odide kot šampion. Večer bi se moral končati povsem drugače,« je po enem največjih obračunov v zgodovini UFC še dejal White.