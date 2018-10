Bruto prihodki od iger na srečo - to je skupni znesek vseh vplačil, zmanjšan za izplačane dobičke - so v letu 2017 dosegli 307 milijonov evrov. To je več kot četrtino manj kot v predkriznem letu 2008 in tudi skoraj deset odstotkov manj kot še pred petimi leti, čeprav se v zadnjih nekaj letih povečujejo za po nekaj milijonov evrov letno.

Največji padec bruto prihodkov beležita obe loteriji, ki v Sloveniji prirejata klasične igre na srečo: Loterija Slovenije in Športna loterija. Potem ko sta v letu 2008 ustvarili skupaj 77 milijonov evrov prihodkov, so se ti začeli v naslednjih letih zmanjševati in v šestih letih zdrsnili do 57 milijonov evrov. Po okrepitvi v letu 2015 se je nato padanje nadaljevalo.

V letu 2017 sta tako loteriji ustvarili skupaj 53,4 milijona evrov prihodkov oz. devet odstotkov manj kot leto prej in skoraj 31 odstotkov manj kot leta 2008.