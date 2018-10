Vozovnice za vlake bo prek spleta možno kupiti novembra

Na vlakih in blagajnah Slovenskih železnic (SŽ) teče zamenjava strojne opreme, izvajajo pa tudi zaključna testiranja za spletno in mobilno prodajo vozovnic. Kot so za STA pojasnili na železnicah, bo ta možna novembra. Za naložbo so SŽ odštele 1,44 milijona evrov.