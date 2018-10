V izjavi, ki jo je objavil Vatikan, je papež izpostavil, da se mora Cerkev lotiti težkega bremena zlorab znotraj in izven institucije. Dolžnost Cerkve je v prihodnosti »preprečiti tovrstne zločine proti najbolj nedolžnim in najbolj ranljivim v družbi«, je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Primer bivšega kardinala McCarricka je avgusta povzročil pravi vihar, ko je nekdanji veleposlanik Vatikana v ZDA, nadškof Carlo Maria Vigano objavil pismo, v katerem je papeža Frančiška obtožil, da je za obtožbe o spolnih zlorabah McCarricka vedel najmanj od leta 2013, a jih je ignoriral. Kardinal je odstopil julija letos, a zanikal obtožbe. Očitajo mu zlorabe mladoletnikov in duhovniških pripravnikov.

Papež se zaveda zmede in je zaskrbljen

Po tem pismu so ameriške skupine, ki predstavljajo žrtve spolnih zlorab katoliških duhovnikov v ZDA, pozvale Vatikan k objavi seznama duhovnikov, ki so obtoženi spolnih napadov na otroke.

Papež je v današnji izjavi dejal, da se zaveda in da je zaskrbljen zaradi zmede, ki jo te obtožbe povzročajo pri vernikih.

Glede McCarricka so sporočili, da je papež odločil, da bodo informacije, ki so jih zbrali v okviru predhodne preiskave, dopolnili z »dodatno podrobno preiskavo vse dokumentacije v arhivih dikasterijev in uradov Svetega sedeža, da bi preverili vsa relevantna dejstva ter jih postavili v zgodovinski okvir in objektivno ovrednotili«.

Sklenili so, da Sveti sedež priznava, da bi lahko na dan prišlo, da so bile sprejete odločitve, ki niso v skladu s sodobnim pristopom do teh vprašanj, da pa bodo, kot je dejal papež Frančišek leta 2015, »sledili poti resnice, kamorkoli lahko pripelje.«