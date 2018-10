Celjani so po bleščeči in nekoliko nepričakovani zmagi pred tednom dni nad tekmeci iz nemškega Flensburga tretjič ostali praznih rok v elitni skupini evropske lige prvakov. Po porazih proti rokometašem iz danskega Skjerna in francoskega PSG so danes zavoljo porazne predstave v prvi polovici tekme morali priznati premoč madžarskim prvakom iz Szegeda, kjer igrajo kar štirje Slovenci: Dean Bombač, Matej Gaber, Mario Šoštarič in Nik Henigman.

Že po desetih minutah igre v madžarskem mestu, ki je znano po sijajnih suhomesnatih proizvodih, je bilo jasno, da se celjskemu moštvu obeta tretji poraz, mednarodno obarvani madžarski ekipi, ki je pred tem premagala hrvaški Zagreb, francoski Nantes in ukrajinski Motor Zaporožje, pa četrta zmaga v nizu.

Gostitelji so medlo igro Celjanov hitro kaznovali in jim po vsega enajstih minutah igre ušli na štiri gole (2:6), tako da je trener Tomaž Ocvirk zahteval minuto odmora. A njegovi napotki niso obrodili sadov, absolutna prevlada domačih rokometašev se je nadaljevala. V 24. minuti je celjski zaostanek že znašal devet golov (6:15), na velik odmor pa so se podali s primanjkljajem desetih golov (8:18).

Igralci iz mesta ob Savinji so se v drugem polčasu vendarle prikazali v veliko lepši luči in izkoristili malce bolj ležerno predstavo domačih rokometašev. Postopoma so lovili gostitelje in v 44. minuti več kot prepolovili zaostanek desetih golov po prvih tridesetih minutah dvoboja. Po znižanju na 18:22 pa so tudi gostitelji zaigrali veliko bolj zavzeto in jim v 50. minuti ušli na šest golov (20:26). Po tem zaostanku je bilo Celjanom jasno, da bosta točki ostali v Szegedu.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Jaka Malus in Rok Ovniček, oba sta dosegla po pet golov.