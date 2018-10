Trumpovo je na letališču v Kairu ob strogih varnostnih ukrepih sprejela egiptovska prva dama Entisar al Sisi. Nato so jo v močno varovanem konvoju vozil odpeljali do predsedniške palače, kjer jo je sprejel tudi egiptovski predsednik. Z njim in njegovo soprogo je govorila približno eno uro, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Soproga ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je odpravila tudi na ameriško veleposlaništvo v Kairu, kjer se je srečala s tamkajšnjim osebjem.

Obiskala pa je še znamenite piramide v Gizi in gradbišče Nacionalnega muzeja, v katerem bodo shranjene bogate zbirke predmetov iz zgodovine Egipta.