Prvenstvo, ki je letos štelo šest dirk, se je aprila začelo v Prilipah, končalo pa, kot že nekaj zadnjih let, na radizelski progi. Sončno vreme in udeležba najuspešnejšega slovenskega motokrosista Tima Gajserja sta v Radizel privabila tudi veliko navijačev. Prvaki za 2018 so postali: Tim Gajser (MX open), Maks Mausser (MX 125), Luka Milec (MX2), Madžar Noel Zanozc (MX 85), Jaka Peklaj (MX 65), Borut Koščak (MX Veterani 40) in Bogomir Gajser (MX Veterani 50), zmagovalec pokalnega prvenstva MX 50 pa je postal Val Slavec.

V odprti kategoriji je bil še šestič letos pričakovano najhitrejši Tim Gajser, ki je naslov državnega prvaka osvojil brez izgubljene točke. To je za Gajserja že deseti naslov državnega prvaka v karieri. Z drugim mestom na dirki je sezono sklenil letošnji podprvak Klemen Gerčar, tretji je bil Theo Urbas.

V kategoriji MX2 je bil zmagovalec Jan Pancar. V obeh vožnjah finalne dirke je bil hitrejši od Luke Milca, ki pa se je kljub temu veselil naslova državnega prvaka, saj je imel pred Pancarjem točkovno prednost z začetka sezone.

Maks Mausser, letošnji državni prvak v kategoriji MX 125, finalne dirke ni odpeljal, saj je bilo prvenstvo odločeno že pred zadnjo dirko, zato je tekmoval v kategoriji MX2 in osvojil tretje mesto. V kategoriji MX 125 je tako prvič letos zmagal Gal Hauptman, drugi je bil Gašper Polajžer, tretji pa Matevž Robek.

V konkurenci 85-kubičnih motorjev so na finalni dirki prevladovali motokrosisti iz tujine. Zmagal je Madžar Noel Zanocz, letošnji prvak, najboljši slovenski predstavnik v kategoriji MX 85 je bil Jaka Peklaj na četrtem mestu. Peklaj je že na predzadnji dirki postal državni prvak v kategoriji MX 65, zato je finalno dirko izpustil in je tekmoval v višji kategoriji.

Pri starejših veteranih je šestič letos zmagal nepremagljivi Bogomir Gajser, ki je ubranil naslov državnega prvaka. Prvo mesto v kategoriji mlajših veteranov pred radizelsko dirko še ni bilo oddano, domačin Sašo Kragelj pa se je z zmago na zadnji dirki v prvenstvu zavihtel na skupno drugo mesto. Drugi je bil Borut Koščak, s tem pa je prav na zadnji dirki naslov prvaka speljal do te dirke vodilnemu Igorju Pancarju.