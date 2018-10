»Upravičeno menim, da se je potencial za zbližanje stališč obeh strani v zadnjih dneh povečal,« je povedal Juncker. »Ne moremo pa predvidevati, ali ga bomo sklenili že oktobra. Če se to ne bo zgodilo takrat, se bo pa novembra,« je dejal, kot na spletu poroča časnik Der Standard.

»Distancirati se moramo od scenarija brez dogovora. To ne bi bilo dobro ne za Velik Britanijo ne za preostanek EU,« je še opozoril.

Tusk je danes povedal, da bodo skušali oktobra zaključiti pogajanja oziroma vsaj zbližati stališča. »Če bo treba, bom novembra sklical zasedanje Evropskega sveta. Mislim, da je možno, da bi dogovor dosegli do konca leta,« je dodal na konferenci o vlogi katoliške cerkve v procesu evropske integracije, ki poteka danes v poljskem Krakovu, kot poroča poljska tiskovna agencija PAP.

17. oktobra ključno srečanje

Ključno srečanje britanske premierke Therese May in voditeljev drugih 27 držav članic EU bo 17. oktobra, ko bi že lahko dosegli dogovor o izstopu Velike Britanije iz EU, ki je predviden za 29. marec 2019, in prihodnjih odnosih. Prizadevajo si sicer, da bi se dogovorili najkasneje do morebitnega izrednega vrha sredi novembra.

Pogajanja o sporazumu o brexitu so sicer že bolj ali manj zaključena, jabolko spora pa ostaja vprašanje meje med Republiko Irsko in britansko Severno Irsko, kjer nadzora zdaj ni. Z izstopom Združenega kraljestva iz EU pa bi morali na tem območju vzpostaviti vsaj nekakšen nadzor blaga.

Prav tako je odprto vprašanje prihodnjih odnosov Otoka z EU, zlasti glede sodelovanja v enotnem trgu, pri čemer Velika Britanija pričakuje nekakšen poseben odnos, zlasti v smislu prostega pretoka blaga, ne pa tudi prostega pretoka ljudi. A v EU opozarjajo, da London ne more pobrati zgolj nekaterih stvari iz enotnega trga, drugih pa ne.