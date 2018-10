Naslednje najboljše tri čase so zabeležili Španec Maverick Vinales (Yamaha), Britanec Cal Crutchlow (Honda) in Italijan Andrea Iannone (Suzuki), ki se bodo pred startom zvrstili v drugi vrsti.

Marquez ima v seštevku prvenstva udobnih 72 točk prednosti pred drugouvrščenim Doviziosom in je vse bližje svojemu petemu naslovu prvaka.

Jorge Lorenzo, ki se je sicer vrnil po poškodbi noge, si je na treningu poškodoval zapestje in ni nastopil v kvalifikacijah, kar pomeni, da ne bo mogel nastopiti na nedeljski tekmi, prvi v zgodovini SP v motociklizmu na Tajskem. Dirka bo potekala v Buriramu, ki ima vsega 30.000 prebivalcev ter je več ur vožnje oddaljen od Bangkoka.

V razredu moto 2 bodo s prve startne vrste začeli Italijan Lorenzo Baldassari, Španec Alex Marquez in še en Italijan Luca Marini. Vodilni v skupnem seštevku Italijan Francesco Bagnaia je v kvalifikacijah dosegel šesti čas. V moto 3 pa so najboljše tri kvalifikacijske čase dosegli Italijan Marco Bezzecchi, Španec Jaume Masia in Japonec Kazuki Masaki. Vodilnemu v skupnem seštevku Špancu Jorgeju Martinu se kvalifikacije niso posrečile in bo startal s 13. pozicije.

Dirka v razredu moto GP se bo začela ob 9.10.