»Lepota volilnega kongresa je, da so možna presenečenja do konca,« je prvak SD Židan odvrnil na vprašanje novinarjev, ali pričakuje še kakšno kandidaturo za predsedniško mesto. Prepričan pa je, da se današnji kongres razlikuje od tistega pred štirimi leti, ko je bila stranka poklapana, danes pa so tukaj samozavestni ljudje. V štirih letih nam je uspelo, da smo v veliki meri povrnili zaupanje volivcev, je še dejal in dodal, da je cilj SD rasti še naprej.

»Voditi politično stranko posamezniku prinese veselje samo v tem, da se ideje, ki jih stranka zastopa, uresničijo,« je dejal glede nove kandidature za predsednika stranke. Ko je pred štirim leti prevzel vodenje SD, je namreč dejal, da si tega ni ravno želel. »Ko si predsednik stranke, si relativno velik strelovod, vendar z leti dobiš trdo kožo,« je dejal. Po njegovi oceni tudi zato ni nekega velikega zanimanja.

Vodja poslanske skupine Matjaž Han pričakuje zanimiv, pester in demokratičen kongres. Prepričan je, da se bo kresalo veliko mnenj in pogledov. »Pomembno pa je, da bo po koncu kongresa socialna demokracija šla naprej povezana in močnejša,« je dejal v izjavi za STA. Han tudi ne pričakuje drugih kandidatur za predsednika stranke. Židan je namreč edini kandidat za vodenje socialne demokracije.

Stranka je ponovno ponovno oživela, je prepričan Han, ki meni, da je prav, da je ekipa čim širša, saj nova znanja in ideje vedno koristijo tako stranki kot ljudem. Po oceni Židana so tako med kandidati za podpredsednike kot za predsedstvo zelo močni ljudje.