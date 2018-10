Žarišče potresa, ki je območje streslo danes okoli 2.30, je bilo na območju mesta Santa Maria di Licodia v pokrajini Catania na globini devet kilometrov pod površjem Zemlje, je sporočila italijanska seizmološka služba.

Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa je bilo v potresu lažje poškodovanih več deset ljudi, ki so večinoma utrpeli odrgnine, nekateri pa so bili v šoku. Vse so že izpustili iz bolnišnic. Nastala je tudi gmotna škoda na številnih zgradbah v krajih Santa Maria di Licodia, Biancavilla in Adrano.

Številni ljudje so ob tresenju tal zbežali na ulice in noč preživeli na prostem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.