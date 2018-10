Sopranistka se je že nekaj časa spopadala z zdravstvenimi težavami. Pred leti se je zdravila zaradi tumorja na možganih in zaradi težav s srcem. V barcelonski bolnišnici Sant Pau, kjer je umrla v noči na danes, so jo sprejeli sredi minulega meseca. Kot pišejo španski mediji, bo pogreb v ponedeljek.

Montserrat Caballe se je rodila leta 1933 v Barceloni, kjer je študirala solo petje na konservatoriju Liceo. Prvi angažma je dobila leta 1956 v Baslu v operi La Boheme, pozneje pa je odšla v Bremen. Zaslovela je leta 1964 z nastopom v Mehiki z vlogo Manon v istoimenski Massenetovi operi. V več kot 50 letih pevske kariere je nastopila v okoli 130 opernih vlogah v vseh velikih svetovnih opernih hišah ter se uveljavila tudi na koncertnih odrih.

Ljubitelji opere so jo imenovali La Superba (Veličastna), veljala pa je za eno boljših sopranistk povojnega obdobja, ob boku z Mario Callas in Joan Sutherland. A sama se ni imela za legendo ali divo. V enem od intervjujev leta 2014 je po navedbah časnika El Pais dejala: »Nisem ne operna legenda ne zadnja diva, kot mediji večkrat pišejo. Vsako obdobje ima svoje dive, sama sem svoje delo le želela opraviti čim bolje in na najvišji ravni.«

Med drugim je bila Mimi v Puccinijevi La Boheme, Pamina v Mozartovi Čarobni piščali, naslovni vlogi je pela v Puccinijevi Tosci in Verdijevi Aidi, bila je tudi Violetta v Verdijevi Traviati in Tatjana v Jevgeniju Onjeginju Čajkovskega.

Njen repertoar obsega dela več kot 90 avtorjev iz različnih časovnih obdobij. Impresivna je tudi njena diskografija, ki vključuje tako izvedbe celotnih oper, od verističnih del prek Verdija in nekaj Wagnerja do Straussove Salome, kot tudi recitale. Sodelovala je s slovitimi režiserji, odlikovala pa se je tudi po tem, da je dovršeno interpretirala dela v različnih jezikih - angleščini, francoščini, nemščini in italijanščini.

Ukvarjala se je tudi s špansko narodno glasbo, ki jo je predstavljala na recitalih, ter se preizkusila v pop glasbi. Na tem področju je zaslovela s skladbo Barcelona, ki jo je leta 1987 na povabilo olimpijskega komiteja ob orkestrski spremljavi posnela v duetu s frontmanom britanskih Queenov Freddiejem Mercuryjem. Leta 1992 so jo nato uporabili kot eno od dveh uradnih pesmi poletnih olimpijskih iger v tem španskem mestu.

Razpon glasu ji je dovoljeval interpretacijo od dramskih do liričnih in koloraturnih vlog. Strokovnjaki so ji priznavali izjemen glas in tehniko, s katero je izkazovala veliko pevsko intenziteto, ki jo je nato lahko »prestavila« v enega najbolj znanih pianissimov v operni produkciji.