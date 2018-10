Nogometa, v katerem prevladujejo igralci, od katerih ne moreš pričakovati kake poteze viška in je zato tudi ne pričakuješ, je preveč. In Domžale v soboto pričakujejo Muro. Ki igra najbolj strasten nogomet pri nas. Ne komplicirajo. Driblajo in streljajo. In če še zadevajo, kot so proti Mariboru, lahko premagajo kogar koli. Vendar pa so bile Domžale deležne dveh lekcij. Najprej lastne, ko jim je na gostovanju v Velenju njihov konceptualizem propadel v zadnjih nekaj minutah tekme, ko jim je tekmovalni Vodeb zabil zanj tipičen na videz »indijanski« gol. Druga lekcija je seveda poraz Maribora. »Kdor se opeče z vrelim mlekom, piha tudi v jogurt,« se glasi pregovor, ki se zdi za Domžale tokrat primeren. Kvoti na »več golov« in na »oba gol« sta sicer pričakovano nižji od obratnih opcij, vendar pa je 2,00 na manj od 2,5 gola vabljivih. In možnih. Tudi ničla ob polčasu v vrednosti 2,25 se zdi povsem legitimna.

Druga sobotna tekma bo v Mariboru, kamor prihaja Aluminij. V tem primeru se zdi večje število golov gotova stvar. To daje misliti tudi nizkih 1,60 na več kot 2,5 skupnega gola, je pa možnih tudi več od 3,5. V območju rezultata 3:1 se zdi pričujoča tekma, čeprav domači ponudnik v primeru prve slovenske lige ne ponuja več stav na točne rezultate. Nenavadno. Da se vprašaš: »Kaj se je pa zgodilo?!« Špekulacije so lahko razne. Olimpiji se je minulo kolo v remiju s Krškim zgodilo nekaj podobnega kot Domžalam v Velenju. Nihče v slovenski ligi ni tako dober in nihče tako slab, da bi kdor koli kogar koli lahko premagal zgolj z znanjem. Ali formatom igre. Hotenje je močan faktor. Ljubljančani v soboto zvečer gostujejo v tradicionalno neprijetnem Celju. Obetaven dogodek, vendar pa gre od Olimpije, vsaj v prvem polčasu, pričakovati previdnost. Celjani s Požeg Vancašem zmorejo izkoristiti male luknje. Polčas ničla za 2,15 je ena od v takih primerih vedno smiselnih opcij. Nemara tudi oba gol na koncu. In še nedeljski zaključek kola v Kranju, kamor prihajajo Goričani. Verjetno marsikdo razmišlja o najbolj možnem remiju, ki je sicer vreden 3,20, vendar pa bom sam verjetno tvegal z zmago gostov.